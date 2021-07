Covid Emilia Romagna oggi | 207 contagi | dati 17 luglio

(Di sabato 17 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 207 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 172021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 22.306 tamponi, l'indice di positività è dello 0,9%. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268. La situazione deinelle province vede Rimini con 39 nuovi casi, seguita da Reggio(36) e Modena (28); poi Piacenza (25), Bologna (24), Cesena (15), Ravenna (13) e Parma (9). Quindi Ferrara (7), Circondario ...

