Covid: coprifuoco a Mykonos, bandita musica nei locali (Di sabato 17 luglio 2021) La "preoccupante" impennata di casi di Covid ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull'isola di Mykonos, popolarissima destinazione turistica e meta del divertimento, compreso il coprifuoco tra l'una e le sei del mattino e il divieto di suonare musica nei locali.

