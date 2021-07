Covid, Biden: “Che messaggio do a Facebook? La disinformazione dei social sta uccidendo le persone” – Video (Di sabato 17 luglio 2021) “La disinformazione sui social sta uccidendo le persone. L’unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati e la disinformazione sta uccidendo persone”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha risposto a un giornalista che gli chiedeva conto della disinformazione sui social network e di lanciare un messaggio a piattaforme come Facebook. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “Lasuistale. L’unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati e lasta”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe, che ha risposto a un giornalista che gli chiedeva conto dellasuinetwork e di lanciare una piattaforme come. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

