Covid, anche in Italia curva pandemica torna a salire. Regioni, chi rischia zona gialla (Di sabato 17 luglio 2021) È di 3.121 contagiati da Covid-19 e 13 morti il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 2.898, 11 i morti. Nelle ultime 24 ore 244.797 persone sono state sottoposte a tampone antigenico o molecolare. Il tasso di positività, che misura il rapporto tra nuovi casi e test, è dunque all'1,3%. Rispetto a ieri c'è un paziente in più ricoverato in terapia intensiva, nel saldo complessivo tra uscite (10) e ingressi (9). In totale sono 162 ora i pazienti in rianimazione. Crescono invece, seppur in modo ancora lieve, i ricoveri nei reparti ordinari: i pazienti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Rincorsa delle Regioni ai non vaccinati, attesa green pass ... ma anche da provvedimenti come il green pass allargato in arrivo la prossima settimana e da misure ...svolte nella campagna vaccinale tra le fasce più a rischio di sviluppare una forma grave di Covid - ...

Koulibaly - Napoli, voglia di addio: la richiesta e i problemi tra Psg e Premier I problemi economici legati alla crisi post Covid 19 che ha investito tutto il mondo si scontrano ... E anche le due di Manchester sembrano avere altri piani: il City , dopo anni di investimenti ...

Covid: anche in Sardegna rivolta contro green pass in locali Agenzia ANSA L'Opec si riunisce per sbloccare l'impasse sul petrolio La nuova politica di produzione al centro della riunione a Vienna alle 12 dopo un compromesso che sarebbe già stato ottenuto tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi ...

Covid, studio tedesco: si rischia una quarta ondata a ottobre L'aumento dei casi Covid in Germania fa temere una quarta ondata a ottobre. E' uno studio della Techische Universitaet di Berlino a lanciare l'allarme, alla luce dell'andamento degli ultimi giorni: se ...

