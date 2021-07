Covid, 500 giovani bloccati all’estero (Di sabato 17 luglio 2021) Il Comitato cura domiciliare Covid-19 ha inviato stamane una richiesta al ministero degli Esteri, invitando le autorità italiane a prendere “immediatamente” in carico la situazione di circa 500 giovani, tra cui molti minorenni, rimasti bloccati all’estero (Malta, Grecia, Spagna, Dubai, Gran Bretagna, Cipro, Portogallo), dopo essere risultati positivi al Covid-19 o per avvenuto contatto con positivi, e “senza alcun tipo di assistenza né da parte del nostro Paese, né da parte delle istituzioni del Paese ospite”. Per il presidente e la portavoce del Comitato, rispettivamente Erich Grimaldi e Valentina Rigano, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Il Comitato cura domiciliare-19 ha inviato stamane una richiesta al ministero degli Esteri, invitando le autorità italiane a prendere “immediatamente” in carico la situazione di circa 500, tra cui molti minorenni, rimasti(Malta, Grecia, Spagna, Dubai, Gran Bretagna, Cipro, Portogallo), dopo essere risultati positivi al-19 o per avvenuto contatto con positivi, e “senza alcun tipo di assistenza né da parte del nostro Paese, né da parte delle istituzioni del Paese ospite”. Per il presidente e la portavoce del Comitato, rispettivamente Erich Grimaldi e Valentina Rigano, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Olanda +500% contagi in 7 giorni: tasso di positività al 13,4% #Covid - ArmandaGelsomin : RT @Adnkronos: Comitato cura domiciliare #Covid-19 alla #Farnesina: 'Subito voli per minori'. - rep_roma : Covid, nel Lazio 500 nuovi casi (+57) e 2 decessi. D'Amato: 'Contagi in aumento ma resta bassa pressione su ospedal… - Adnkronos : Comitato cura domiciliare #Covid-19 alla #Farnesina: 'Subito voli per minori'. - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino 17 luglio: 500 nuovi casi (339 a Roma) e 2 morti. Rimane bassa la pressione sugli ospedali -