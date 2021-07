Covid, 3121 casi, 13 morti. Provocazione Zangrillo: vaccinatevi non per obbligo, ma per non rischiare d’incontrarmi (Di sabato 17 luglio 2021) Il virus torna a correre. E dal professor Alberto Zangrillo arriva un’ultima Provocazione. Una sollecitazione dettata dalla necessità. E funzionale a rivolgere l’ennesimo appello a immunizzarsi: «vaccinatevi non per obbligo, ma per non rischiare d’incontrarmi». Del resto, i dati a tutte le voci del bollettino della Protezione Civile, relativo alle ultime 24 ore, sono tutti in salita. E allora: 3.121 i contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il report – regione per regione – sull’andamento dell’epidemia, diramato quotidianamente. Da ieri, inoltre, gli aggiornamenti su infezioni e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Il virus torna a correre. E dal professor Albertoarriva un’ultima. Una sollecitazione dettata dalla necessità. E funzionale a rivolgere l’ennesimo appello a immunizzarsi: «non per, ma per non». Del resto, i dati a tutte le voci del bollettino della Protezione Civile, relativo alle ultime 24 ore, sono tutti in salita. E allora: 3.121 i contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il report – regione per regione – sull’andamento dell’epidemia, diramato quotidianamente. Da ieri, inoltre, gli aggiornamenti su infezioni e ...

