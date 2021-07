Covid, 3.121 nuovi casi e 244.797 tamponi: altri 13 decessi (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 244.797 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta all'1,3%. Tredici i decessi, secondo quanto riferito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 3.121 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 244.797effettuati. Il tasso di positività si attesta all'1,3%. Tredici i, secondo quanto riferito ...

