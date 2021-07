Covid-19, il pericoloso equivoco della “convivenza” con la variante Delta (Di sabato 17 luglio 2021) . La frase “dobbiamo convivere con il virus” non significa nient’altro che accettare migliaia di contagi, ospedalizzazioni e morti. Il problema è che la variante Delta e l’aumento della mobilità dovuta ai mesi estivi dovrebbero costringere le istituzioni italiane a rivedere i piani nel breve e medio periodo: ma andare fino in fondo, ovvero limitare davvero la variante e contrastare una nuova ondata, comporterebbe decisioni dure, decise e impopolari. Che nessuno prenderà, ancora una volta. Come ampiamente previsto, la variante Delta sta determinando la crescita dei contagi in diversi Paesi ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 luglio 2021) . La frase “dobbiamo convivere con il virus” non significa nient’altro che accettare migliaia di contagi, ospedalizzazioni e morti. Il problema è che lae l’aumentomobilità dovuta ai mesi estivi dovrebbero costringere le istituzioni italiane a rivedere i piani nel breve e medio periodo: ma andare fino in fondo, ovvero limitare davvero lae contrastare una nuova ondata, comporterebbe decisioni dure, decise e impopolari. Che nessuno prenderà, ancora una volta. Come ampiamente previsto, lasta determinando la crescita dei contagi in diversi Paesi ...

