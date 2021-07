Covid-19 | i dati sui contagi nel bollettino della Regione Campania

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 238 ini casi positivi alsu 7.681 tamponi molecolari esaminati. Sale, dunque, l’indice dio che oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo idell’Unità di crisinelle ultime 48 ore si sono registrati due decessi. Resta ancora invariato, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (12), mentre aumentano quelli in degenza (ieri 171, oggi 182). Questo ildi oggi: (aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del ...

... balzo dei contagi Altro dato pesante dei nuovi positiviin Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione.di questa ...La misura è stata adottata in seguito a una repentina impennata di casi di. Le misure che ... Irelativi a venerdì facevano contare 2.700 nuovi casi rispetto ai 400 di tre settimane fa.In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 964248. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69603 (+51) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi ...Sono 238 in Campania i casi positivi al Covid su 7.681 tamponi molecolari esaminati. Sale, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. (ANSA) ...