Covid-19, bollettino 17 luglio: 3.121 contagiati e 13 decessi (Di sabato 17 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, sabato 17 luglio. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi. Le ultime notizie sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimorelativo alla giornata odierna, sabato 17. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e. Le ultime notizie sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - SkyTG24 : Covid, news. Contagi in aumento, giovani fascia più colpita. DIRETTA - SkyTG24 : Covid, in Campania 238 nuovi casi. In terapia intensiva 12 pazienti - sulsitodisimone : Covid: 3.121 nuovi casi e 13 morti; la positività però scende all'1,3% - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 500 contagi e 339 a Roma: bollettino 17 luglio: I dati della regione sulla pandemia di coronaviru… -