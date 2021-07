CorSport | Adl attende | vuole che a fare il primo passo per trattare il rinnovo sia Insigne

(Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente De Laurentiis non farà nulla per convincerea restare a Napoli. Nemmeno lo contatterà per iniziare aAnzi: ha deciso di aspettare che sia il capitano a chiedere di sedersi al tavolo di confronto. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il Napoli aspetta Lorenzo. O meglio:una sua telefonata, un messaggio o comunque un segnale utile a sancirne la volontà di affrontare il discorso deldel contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Non una strategia, sia chiaro: semplicemente la posizione che il club ha deciso di assumere. De Laurentiis ritiene che toccherà a ...

Si è trattato di una riunione per sistemare alcune situazioni legate ai ragazzi delle giovanili. Nessun passo avanti sul rinnovo foto Hermann Ieri mattina l'agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo ...Pertroppo poco. Già nelle scorse settimane, Koulibaly ha chiesto un incontro con De Laurentiis per chiarire la situazione. Vuole un incontro faccia a faccia con il presidente. Da oggi saranno a ...Si è trattato di una riunione per sistemare alcune situazioni legate ai ragazzi delle giovanili. Nessun passo avanti sul rinnovo ...Il presidente non ha chiamato il capitano nemmeno dopo la vittoria della Nazionale. A ieri non c’era alcun incontro in programma tra i due ...