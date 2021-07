Corsa alle poltrone, lo strano caso della Municipalità di Pianura-Soccavo (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Agostino Romano si dichiara “ufficialmente” candidato presidente della nona Municipalità, quella di Pianura e Soccavo. L’ha annunciato su Facebook lui stesso e l’account “Orgoglio Napoletano per Maresca Sindaco”. Non ci sarebbe nulla di particolare, se non saltassero agli occhi i simboli che accompagnano l’avvio della campagna elettorale di Romano: c’è quello di “Orgoglio napoletano”, quello della lista “Romano presidente”, quello di “Dignità e legalità”, di “Sub Cava”, di “Cambiamo Pianura”, di “80126 Pianura decide” e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Agostino Romano si dichiara “ufficialmente” candidato presidentenona, quella di. L’ha annunciato su Facebook lui stesso e l’account “Orgoglio Napoletano per Maresca Sindaco”. Non ci sarebbe nulla di particolare, se non saltassero agli occhi i simboli che accompagnano l’avviocampagna elettorale di Romano: c’è quello di “Orgoglio napoletano”, quellolista “Romano presidente”, quello di “Dignità e legalità”, di “Sub Cava”, di “Cambiamo”, di “80126decide” e ...

