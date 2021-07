Coronavirus, sabato 17 luglio: sono 500 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di sabato 17 luglio 2021) “Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500 nuovi casi positivi (+57), 2 decessi ( = ), i ricoverati sono 105 ( = ), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 339. Rinnovo il mio appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze ** Salgono i casi ma rimane bassa la pressione sugli ospedali ** Superate ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 luglio 2021) “Oggi su quasi 8mila tamponi nel(-1187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500casi positivi (+57), 2 decessi ( = ), i ricoverati105 ( = ), le terapie intensive25 ( = ), i guariti175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4%. I casi a Roma cittàa quota 339. Rinnovo il mio appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze ** Salgono i casi ma rimane bassa la pressione sugli ospedali ** Superate ...

