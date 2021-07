Coronavirus oggi in Italia | i contagi Covid del 17 luglio Bollettino delle regioni

(Di sabato 17 luglio 2021) Attesa per i dati disuiincontenuti neldel ministero della Salute. Ieri i casi hanno sfiorato quota 3mila , mentre in piùvengono identificati focolai . ...

Penultimo giorno della settimana e penultimo bollettinodel ministero della salute. Anche per, sabato 17 luglio, l'appuntamento è fissato attorno alle ore 17/17:30, con la comunicazione del dicastero in merito a tutti i dati riguardanti la ...Attesa per i dati disui contagi Covid in Italia contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi ...della nuova impennata dell' indice Rt e dell' incidenza dei casi di...Le vaccinazioni procedono a una media di oltre 100.000 al giorno, ma iniziano a vedersi gli effetti della variante Delta sui contagi ...La variante Delta spaventa le vacanze degli italiani all'estero. I rientri dei primi giovani partiti per le Baleari o per le isole della Grecia hanno mostrato i rischi di un viaggio senza ...