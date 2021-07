Coronavirus | nel Lazio 500 nuovi casi | ‘Prima di andare in vacanza finite il percorso vaccinale’

(Di sabato 17 luglio 2021) D’Amato: “Oggi su quasi 8mila tamponi nel(-1187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500positivi (+57), 2 decessi ( = ), i ricoverati sono 105 ( = ), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 175. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4%. Ia Roma città sono a quota 339”. Rinnovo il mio appello a vaccinarsi o a completare ilvaccinale prima di partire per le. Salgono ima rimane bassa la pressione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all… - rtl1025 : ?? Il primo caso di #coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di #Tokyo2020, quando mancano solo sei gi… - ilpost : Nel villaggio olimpico di Tokyo è stata trovata una persona positiva al coronavirus - dontealberto : RT @EsteriLega: ++ TOKYO: COVID, PRIMO CASO IN VILLAGGIO OLIMPICO ++ (ANSA-AFP) - TOKYO, 17 LUG - Il primo caso di coronavirus è stato reg… - AngelaVillani9 : RT @rtl1025: ?? Il primo caso di #coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di #Tokyo2020, quando mancano solo sei giorni all'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

...infezioni da. Loading... Il Covid in Giappone Il Paese del Sol Levante finora ha registrato più di 820.000 casi e circa 15.000 morti. Il numero di nuovi casi nella città ospite Tokyo,...L'immunizzazione con entrambe le dosi di vaccino infatti mette infatti in sicurezza anche contro le varianti, che si stanno diffondendo in Italia emondo". "La Liguria risulta una delle regioni ...Oggi il Lazio conta 500 nuovi casi di positivita’ al Covid-19, su quasi 35mila test (di cui 8mila tamponi). Rispetto a ieri c’e’ un incremento di 57 casi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 6,5% ...D’Amato: “Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1187) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500 nuovi casi positivi (+57), 2 decessi ( = ), i ricoverati sono 10 ...