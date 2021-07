Coronavirus | la Lombardia pronta a raggiungere l' immunità di gregge il 20 luglio

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). A fronte di 32.953 tam… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - MarcoTaglia : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 34.711 tamponi effettuati, sono 399 i nuovi positivi (1,1%). ?? - LongoOlgaMaria_ : @Agenzia_Ansa Quindi se in Lombardia si avessero ancora casi di coronavirus la colpa non sarebbe dei non vaccinati ma dei vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

...7 giorni per arrivare a questo risultato per la. Salvo imprevisti, succederà dunque tra il 20 e il 21 di luglio. ***Iscriviti alla Newsletter SpecialeNel frattempo, come scrive ...Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 lapotrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità'. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regioneemerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone ...Le news su contagi, ricoveri e morti - dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Puglia ... Sono 207 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Emilia Romagna. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati ...Roma, 17 luglio 2021 - Preoccupano i dati sul coronavirus in questa metà di luglio. Numeri in aumento, che potrebbero in qualche modo interferire con le vacanze degli italiani, in questa estate in cui ...