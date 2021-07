Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 luglio: 3.121 nuovi casi (Di sabato 17 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 17 luglio 2021, registrano 3.121 casi e 13 vittime. Sale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale anche il numero dei decessi. Tasso di positività allo 1,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 43.491 con un incremento di 777. 9 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.328 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 172021, registrano 3.121e 13 vittime. Sale rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale anche il numero dei decessi. Tasso di positività allo 1,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 43.491 con un incremento di 777. 9 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.328 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

Advertising

RaiNews : Prosegue la risalita dei nuovi contagi da #coronavirus - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 60.571.341 Di cui 1e dosi: 34… - SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - braveheartmmt : RT @fdragoni: #ISS ci dice che 'la terapia antibiotica è stata comunemente utilizzata nel corso del ricovero'. Per la precisione nell'86,1%… - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (17 luglio) -