Coronavirus | il bollettino di oggi 17 luglio

(Di sabato 17 luglio 2021)Italia,Covid di17: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIn Italia la diffusione della variante Delta inizia a preoccupare molto per le possibili ripercussioni nella stagione autunnale. Secondo l’analisi dei dati Covid del nostro Paese nel report illustrato dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, l’indice di contagio nazionale è in aumento. Attualmente si trova allo 0,91 ma le fasce di età 10-19 anni e ...

Roma, 17 luglio 2021 - Preoccupano i dati sulin questa metà di luglio. Numeri in aumento, che potrebbero in qualche modo interferire ... LEGGI ILVeneto, balzo dei contagi Altro ...TOSCANA Sono 222 i nuovi contagi daoggi 17 luglio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo. Non ci sono morti. I nuovi casi (214 confermati con tampone molecolare e 8 da test ...TRENTO. I decessi rimangono fortunatamente a zero, ma oggi ci sono altri 26 contagi nel bollettino del’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa anche di 1 nuovo ricovero in ospedale, ...I dati sull'emergenza coronavirus in Italia aggiornati a oggi, 17 luglio 2021. Nessun decesso in Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Trentino.