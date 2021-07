Coronavirus | il bollettino del 17 luglio | 3121 nuovi casi in aumento | 13 morti Ma il tasso di contagio scende all’1 | 3%

(Di sabato 17 luglio 2021) Tra ieri e oggi nove persone sono finite in terapia intensiva. Balzo dei positivi in Sardegna, che rischia la fascia gialla

Piemonte In Piemonte sono 115 nuovi casi di persone ...Dal Corriere.it Tamponi Sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898). Sale così ad almeno 4.284.332 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio. Potrebbero essere l'aumento rapido dei contagi e quello, per ora lento, dei ricoveri in ospedale, spinti dalla variante Delta del coronavirus, a convincere almeno una parte dei riluttanti. 17 Luglio 2021 16:45. Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 17 Luglio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti. Oggi, 17 Luglio, in Sicilia nessun ...