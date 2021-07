Coronavirus, bollettino del 17 luglio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia (Di sabato 17 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus di Azienda Zero di sabato 17 luglio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars - Cov - 2: si registrano 424 nuovi casi di contagio ... Leggi su veneziatoday (Di sabato 17 luglio 2021) Ildi Azienda Zero di sabato 17(dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars - Cov - 2: si registrano 424 nuovi casi di contagio ...

