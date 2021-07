Coronavirus, bollettino 17 luglio: crescono i contagi (3.121), 13 i morti. Tasso di positività all'1,3% (Di sabato 17 luglio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 17 luglio 2021: Salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 luglio 2021) Covid Italia, ildi oggi 172021: Salgono ancora i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della...

Advertising

SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi, 17 luglio: 3121 nuovi casi e 13 decessi - Corriere : Il bollettino: 3.121 nuovi casi e 13 morti. Aumentano i ricoveri (+23) - theITSkywalker : RT @ProfLopalco: 1) I vaccini funzionano. 2) Meglio completare il ciclo. 3) Il rischio per un vaccinato di finire in ospedale (o peggio) è… - ClaudiaBellieni : RT @ProfLopalco: 1) I vaccini funzionano. 2) Meglio completare il ciclo. 3) Il rischio per un vaccinato di finire in ospedale (o peggio) è… -