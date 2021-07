Coronavirus | aggiornamento 17 luglio | 2 decessi e 238 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 17 luglio 2021) Sono 238 in Campania ipositivi al Covid su 7.681 tamponi molecolari esaminati. Sale, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell'Unità ...

...7 milioni di seconde dosi pari al 57% della popolazione adulta ** Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di: - Asl Latina, grande adesione della Comunità Sikh alla ...Sono 238 in Campania i casi positivi al Covid su 7.681 tamponi molecolari esaminati. Sale, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell'Unità ...Cagliari, 17 luglio 2021 - Sono 58.243 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Un ...ISRAELE – Arrivano importanti aggiornamenti relativi all’emergenza Covid-19. Secondo un nuovo rapporto da Israele, il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 è “più debole” contro la variante indiana “Delta” ...