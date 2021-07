Coronavirus: 34 nuovi casi e 18 guariti, ma cala la pressione ospedaliera (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi in Abruzzo si registrano 34 nuovi casi di Covid e 18 guariti. Non si registrano decessi. I contagi riguardano persone di età compresa fra 9 e 77 anni. La più colpita, con 11 casi, è la provincia ... Leggi su chietitoday (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi in Abruzzo si registrano 34di Covid e 18. Non si registrano decessi. I contagi riguardano persone di età compresa fra 9 e 77 anni. La più colpita, con 11, è la provincia ...

