Coronavirus, 3.121 nuovi casi con 244.797 test. Si inverte il trend dei ricoverati: sono 33 in più di venerdì. Terapie intensive stabili, 13 morti (Di sabato 17 luglio 2021) I nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 sfondano di nuovo quota 3mila. Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 3.121 contagiati tra i quasi 245mila tamponi processati: il tasso di positività resta sostanzialmente in linea con venerdì all’1,3%. Si inverte il trend di ricoverati con sintomi: il saldo tra ingressi e uscite fa segnare 33 positivi al Covid in più in cura negli ospedali. stabili invece le Terapie intensive, con una persona in più assistita in un giorno da 9 ingressi. I morti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Idi infezione da Sars-Cov-2 sfondano di nuovo quota 3mila. Nelle ultime 24 orestati rintracciati 3.121 contagiati tra i quasi 245mila tamponi processati: il tasso di positività resta sostanzialmente in linea conall’1,3%. Siildicon sintomi: il saldo tra ingressi e uscite fa segnare 33 positivi al Covid in più in cura negli ospedali.invece le, con una persona in più assistita in un giorno da 9 ingressi. I...

