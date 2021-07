Convocati Udinese per il ritiro estivo | ci sono quattro sorprese

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ha diramato la lista dei 32che parteciperanno aldi St. Veit, in Austria: presentiPrimavera L’ha diramato la lista dei 32che parteciperanno aldi St. Veit, in Austria. Presenti anche i Primavera Carnelos, Fedrizzi, Maset, Ianesi e Piana. Ecco l’elenco completo: Portieri: Carnelos; Padelli; Piana; Scuffet. Difensori: Ballarini; Becao; De Maio; Ermacora; Kubala; Maset; Nuytinck; Samir; Zeegelaar. Centrocampisti: Arslan; Coulibaly; Fedrizzi; Jajalo; Makengo; Micin; Palumbo; Pereyra; Udogie; ...

Advertising

MonicaTox69 : Udinese: 32 convocati per il ritiro di Sankt Veit -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Udinese

Calcio News 24

L'attaccante ex Barcellona e Chelsea probabilmente non sarà tra iper il ritiro ... quando nella monotona partita contro l', terza di campionato, ha deciso la sfida con un colpo da ...Oggi l'ex centrocampista die Parma ha 49 anni, è diventato allenatore - fino al 2020 sulla ... Nella lista deiinfatti non c'è traccia delle nuove leve, che sotto la guida di Walem ...Luca Gotti ha reso ufficiale la lista dei convocati per il ritiro di St. Veit. Saranno 32 i calciatori che partiranno per l'Austria ...UDINESE – BILJE: 4-1 (1-1) Udinese (4-2-3-1): Padelli (46’ Scuffet); Ballarini (46’ De Maio), Becao (46’ Nuytinck), Samir(46’ Zeegelaar), Ermacora (27’ Kubala(46’ Matos (80’ Piana))); Walace (46’ Coul ...