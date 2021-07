Conte vince la lotta con Grillo per il Movimento 5 Stelle: “Indipendenza del capo politico” e nuovo Statuto (Di sabato 17 luglio 2021) Messa in soffitta la rottura con Beppe Grillo, che rischiava di costare al Movimento 5 Stelle una sanguinosa scissione, Giuseppe Conte torna con le sue indimenticabili dirette Facebook. L’Avvocato del Popolo presenta il “progetto di rinnovamento del Movimento 5 Stelle” con lui al vertice. Un’investitura, con il garante che si è fatto da parte, che lo porterà lunedì anche a incontrare il premier Mario Draghi sul tema scottante per i pentastellati: la riforma della Giustizia. Conte è meno accondiscendente di Grillo in merito ad alcune scelte del governo e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) Messa in soffitta la rottura con Beppe, che rischiava di costare aluna sanguinosa scissione, Giuseppetorna con le sue indimenticabili dirette Facebook. L’Avvocato del Popolo presenta il “progetto di rinnovamento del” con lui al vertice. Un’investitura, con il garante che si è fatto da parte, che lo porterà lunedì anche a incontrare il premier Mario Draghi sul tema scottante per i pentastellati: la riforma della Giustizia.è meno accondiscendente diin merito ad alcune scelte del governo e ...

Advertising

popopop57274634 : @lilitwelve Dovrrdti chiedere scusa per un campionato di morti di sonno come la serie A? Il campionato l ha vinto a… - Pazzotiodio : @Rodo97ASROMA @ilPericle @fittismo No, ma io il parere sul gioco retrograda lo mantengo, solo che in italia ci si v… - GordonGekko1970 : RT @CesareCamboni: Mettetela in questi termini. 2023 vince il CDX? Useranno le stesse misure incostituzionali di conte-draghi? La magistrat… - ClaudioCrosara : @InOndaLa7 ecco il modo di tenersi la poltrona e di far Politica di Speranza e Conte: L'AGI fa ricorso al TAR per v… - ClitoRider : RT @CesareCamboni: Mettetela in questi termini. 2023 vince il CDX? Useranno le stesse misure incostituzionali di conte-draghi? La magistrat… -