Conte scommette sulla ripartenza del Movimento | “Nuova linfa col nuovo statuto”

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo il “Patto della spigola” con cui Giuseppee Beppe Grillo avevano sepolto l’ascia di guerra in seguito a una diatribaleadership del5 Stelle, l’ex presidente del Consiglio – designato dal garante e fondatore genovese come “capo politico” dei grillini – ha presentato in diretta Facebook ilpentastellato. O meglio, ha approfittato dell’audience generata dallo scontro con il fondatore per rivendicare i risultati raggiunti negli ultimi anni dal suo governo e dal M5s: ha parlato del Reddito di cittadinanza, “che qualcuno vorrebbe smantellare per interessi di bottega”, e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conte scommette

next

... ma anche del cinema ci dicono che c'è una generazione che crede in se stessa esul ... soprattutto nel passaggio daa Draghi (si sale dal 18 al 39%), mentre è più severo il giudizio ...... chiavi elettroniche per accedere alla città 12 Luglio 2021 Veneziasulla "prenotabilità" ... Read More In Evidenza M5S:, 'Pienamente soddisfatto di accordo con Grillo' 11 Luglio 2021 "...Ecco il nuovo statuto, o manifesto, del Movimento 5 Stelle, presentato dall'ex premier Giuseppe Conte. E' lo stastuto nato dopo «il patto della sogliola» con Grillo, nel ristorante vicino alla villa d ...Si stanno moltiplicando rapidamente i videogiochi che ricompensano in criptovalute sulla base del tempo speso nel gioco stesso. Tra le altre cose, Axie Infinity permette di vendere in criptovalute i t ...