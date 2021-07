Contagi record a Mykonos, l'allarme: «Almeno 5mila napoletani sull'isola» (Di sabato 17 luglio 2021) C?è un filo rosso strettissimo che collega Napoli a Mykonos. Sono «Almeno 5mila» i napoletani presenti sull?isola in queste ore, e tutti loro sono finiti nel caos del... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 luglio 2021) C?è un filo rosso strettissimo che collega Napoli a. Sono «» ipresentiin queste ore, e tutti loro sono finiti nel caos del...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - Agenzia_Italia : In Indonesia 54 mila contagi Covid in 24 ore, è record mondiale - LaStampa : Covid all’estero: record del mondo in Indonesia, 54mila contagi in 24 ore - CorriereQ : Covid: in Gb 54.674 contagi in 24 ore, record da 6 mesi - GiulioTerzi : Contagi record a Tokyo, primo caso nel villaggio olimpicoContagi record a Tokyo, primo caso nel villaggio olimpico -