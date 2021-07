Confagricoltura Udine | Giavedoni riconfermato alla presidenza

(Di sabato 17 luglio 2021) Giovanniè statodiper il prossimo triennio. Lo ha rieletto, all’unanimità, l’Assemblea dei soci riunitasi a Soleschiano di Manzano dove non si è mancato di celebrare il 75° anno della fondazione del sindacato degli imprenditori agricoli friulani, avvenuta nel 1946. “Il prossimo triennio – ha spiegato l’imprenditore di Camino al Tagliamento – ci vedrà impegnati sul fronte della riforma della Pac, in grande ritardo e che ci preoccupa soprattutto sugli aspetti concreti della sua applicazione, sulla necessità della ...

