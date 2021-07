Condifesa TVB | Valerio Nadal è stato riconfermato presidente

(Di sabato 17 luglio 2021) Nominato il nuovo Cda diTVB (Treviso - Vicenza - Belluno) e approvato il bilancio 2020. Un bilancio in continua crescita e che al 31 dicembre 2020 registra un fatturato di 43,5 milioni. ...

Nominato il nuovo Cda di(Treviso - Vicenza - Belluno) e approvato il bilancio 2020. Un bilancio in continua crescita e che al 31 dicembre 2020 registra un fatturato di 43,5 milioni.(oltre 10mila ...Valerio Nadal (Presidente, 10mila imprese associate): ' Ottima operazione di marketing, ma anche e soprattutto la capacità dei nostri imprenditori di puntare su prodotti nuovi, di ...Nominato il nuovo Cda di Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) e approvato il bilancio 2020. Un bilancio in continua crescita e che al 31 dicembre 2020 registra un fatturato di 43,5 milioni. Condife ...Sale sul “podio” due volte il Consorzio Condifesa TVB (Treviso, Vicenza, Belluno). Con 500 milioni di capitale assicurato occupa uno dei primi posti in Italia, mentre ...