Concorso fotografico BigPicture: le foto spettacolari (Di sabato 17 luglio 2021) Life&People.it Il Concorso fotografico BigPicture Natural World Photography per il pianeta attira ogni anno migliaia di fotografi naturalisti da tutto il mondo. Tramite la California Academy of Sciences si celebra la bellezza e la biodiversità della natura e le lotte che questa deve affrontare. Questo il tema attorno al quale fotografi professionisti e amatoriali si sono sfidati a colpi di istantanee. Per ispirare, attraverso il potere delle immagini, la tutela e la conservazione della flora e della fauna. L’edizione di quest’anno ha raccolto fotografie che ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 17 luglio 2021) Life&People.it IlNatural World Photography per il pianeta attira ogni anno migliaia digrafi naturalisti da tutto il mondo. Tramite la California Academy of Sciences si celebra la bellezza e la biodiversità della natura e le lotte che questa deve affrontare. Questo il tema attorno al qualegrafi professionisti e amatoriali si sono sfidati a colpi di istantanee. Per ispirare, attraverso il potere delle immagini, la tutela e la conservazione della flora e della fauna. L’edizione di quest’anno ha raccoltografie che ...

Advertising

reflexlistcom : Tradizioni e cambiamento - Il Ritratto - AostaNews24 : La Regione Valle d'Aosta lancia un concorso fotografico dedicato ai giovani - giulianamilanes : RT @CultureVdA: #CULT21 Il #concorso fotografico che invita i #giovani a far emergere la loro visione della contemporaneità. Immagini inedi… - CultureVdA : #CULT21 Il #concorso fotografico che invita i #giovani a far emergere la loro visione della contemporaneità. Immagi… - bobinetv : CULT21, Fotografare il mondo oggi: un #concorso fotografico per i giovani #valledaosta - -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso fotografico La Regione Valle d'Aosta lancia un concorso fotografico dedicato ai giovani ... la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito della mostra The Families of Man , visitabile al Museo archeologico regionale di Aosta fino al 10 ottobre 2021, lancia il concorso fotografico " ...

Il SiloeFilmFestival 2021 a Grosseto, presentata la VIII EDIZIONE "All Inclusive", regia di Corina Schwingruber Ili (Svizzera): Esercizi ginnici sul terrazzo, un trenino nella sala da pranzo, un servizio fotografico con il capitano o un concorso di bellezza per ...

Concorso fotografico: scoprire le stagioni dell'Euregio La Voce di Bolzano Cosa vedono i giovani: via al concorso “Fotografare il mondo oggi” Il Concorso fotografico è finalizzato a selezionare immagini inedite e a valorizzare nuovi talenti in ambito nazionale trattando temi di forte attualità, connessi alle sezioni della mostra in corso.

Inaugurata la Mostra “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” Inaugurata a Roma la Mostra fotografica “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” nell’ambito di “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”: si potrà visitare al Centro Commerciale ...

... la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito della mostra The Families of Man , visitabile al Museo archeologico regionale di Aosta fino al 10 ottobre 2021, lancia il" ..."All Inclusive", regia di Corina Schwingruber Ili (Svizzera): Esercizi ginnici sul terrazzo, un trenino nella sala da pranzo, un serviziocon il capitano o undi bellezza per ...Il Concorso fotografico è finalizzato a selezionare immagini inedite e a valorizzare nuovi talenti in ambito nazionale trattando temi di forte attualità, connessi alle sezioni della mostra in corso.Inaugurata a Roma la Mostra fotografica “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” nell’ambito di “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”: si potrà visitare al Centro Commerciale ...