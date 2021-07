Con Il San Carlo a guardare le stelle con La Prima de Il Trovatore (Di sabato 17 luglio 2021) Prendi una sera di mezza estate da Summer Fest, una principessa di sangue reale e cento passi. E’ questa la distanza che Elena von Hessen, nipote di Mafalda di Savoia, bella e piena di grazia come solo le principesse da favola sanno esserlo, ha percorso per assistere alla Prova Generale de Il Trovatore sul palcoscenico del Teatro San Carlo allestito tra la facciata di Palazzo Reale il immaginifico porticato della Basilica di San Francesco di Paola. in mezzo le note di Giuseppe Verdi che avvolgono la piazza. Il duo soprano/tenore Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, che fanno coppia anche nella vita, è imperdibile. Stasera l’attessima Prima da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Prendi una sera di mezza estate da Summer Fest, una principessa di sangue reale e cento passi. E’ questa la distanza che Elena von Hessen, nipote di Mafalda di Savoia, bella e piena di grazia come solo le principesse da favola sanno esserlo, ha percorso per assistere alla Prova Generale de Ilsul palcoscenico del Teatro Sanallestito tra la facciata di Palazzo Reale il immaginifico porticato della Basilica di San Francesco di Paola. in mezzo le note di Giuseppe Verdi che avvolgono la piazza. Il duo soprano/tenore Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, che fanno coppia anche nella vita, è imperdibile. Stasera l’attessimada ...

