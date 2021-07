Commerciante vieta l' ingresso ai vaccinati da almeno 15 giorni | ' Sono contagiosi'

(Di sabato 17 luglio 2021) 'to l'ainegli ultimi 14', così si legge sul cartello affisso in un negozio nel centro di , , in via del Can Bianco. Ed è subito polemica. Secondo il, i ...

ilmessaggero.it

'Vietato l'ingresso ai vaccinati negli ultimi 14 giorni ', così si legge sul cartello affisso in un negozio nel centro di Pistoia, Toscana, in via del Can Bianco. Ed è subito polemica. Secondo il commerciante, i vaccinati sono contagiosi. Quindi dovrebbero aspettare almeno due settimane dall'iniezione per poter entrare nel suo locale. Mentre chi non ha ricevuto il vaccino può entrare nel locale.