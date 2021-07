Come rilanciare il potenziale dell’Italia. Scrive Roberto Sergio (Di sabato 17 luglio 2021) Gli impatti dell’emergenza sanitaria sull’economia sono ormai da tempo analizzati e monitorati al fine di mettere in atto adeguati correttivi. In questo scenario, la comunicazione svolge un doppio ruolo. Da un lato è parte del sistema economico e ne subisce quindi rallentamenti e ripartenze. Dall’altro, può svolgere un ruolo attivo intervenendo sull’opinione pubblica, il clima del Paese, la fiducia degli italiani nel futuro. Tutti i professionisti dei media negli ultimi messi hanno toccato con mano la grande responsabilità che gestiscono. È infatti proprio nei momenti di emergenza che aumenta la consapevolezza dell’importanza della comunicazione. Tornando sul secondo punto citato prima, è ... Leggi su formiche (Di sabato 17 luglio 2021) Gli impatti dell’emergenza sanitaria sull’economia sono ormai da tempo analizzati e monitorati al fine di mettere in atto adeguati correttivi. In questo scenario, la comunicazione svolge un doppio ruolo. Da un lato è parte del sistema economico e ne subisce quindi rallentamenti e ripartenze. Dall’altro, può svolgere un ruolo attivo intervenendo sull’opinione pubblica, il clima del Paese, la fiducia degli italiani nel futuro. Tutti i professionisti dei media negli ultimi messi hanno toccato con mano la grande responsabilità che gestiscono. È infatti proprio nei momenti di emergenza che aumenta la consapevolezza dell’importanza della comunicazione. Tornando sul secondo punto citato prima, è ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @Nclosing123: Ma la Carfagna non doveva aiutare a rilanciare il Sud? Perché non parla di quello che sta facendo per il Mezzogiorno come… - Nclosing123 : Ma la Carfagna non doveva aiutare a rilanciare il Sud? Perché non parla di quello che sta facendo per il Mezzogiorn… - Qualenergiait : Come rilanciare il car sharing italiano dopo un difficile 2020 - Qualenergiait : Come rilanciare le rinnovabili con le comunità energetiche? - europapalia : RT @TodayEuropa: Tasse, alberi e meno Co2: come l’Ue vuole rilanciare il Green deal evitando 'il rischio Gilet gialli” -

Ultime Notizie dalla rete : Come rilanciare TORNIMPARTE, DISTRETTO SANITARIO SENZA INTERNET: SINDACATI PROTESTANO CON ASSEMLBEA E PRESIDIO ...della discussione pubblica la necessità di rilanciare e rendere funzionale la sanità territoriale e di prossimità e, più in generale, le problematiche che vivono le comunità delle aree interne, come ...

LaerH, lunedì mattina sciopero e corteo ad Albenga ... accordi che dovevano rilanciare una azienda strategica come Piaggio ed attirare nuove realtà produttive nel territorio generando nuova occupazione ". " L'unica soluzione nell'immediato è data dalla ...

Shopping notturno per rilanciare il commercio Qui News Empolese Fiorentina, arriva il rilancio per la cessione di Lirola: 12 milioni con un pagamento dilazionato Come fa sapere Sky Sport, in queste ore è arrivato un rilancio dell’Olympique Marsiglia per Pol Lirola, rientrato alla Fiorentina proprio dopo il prestito ai francesi. Sul piatto ci sono 12 milioni ...

Jindal chiede aiuto al Governo per rilanciare il sito produttivo Sembra quindi confermata la volontà di rilanciare il sito siderurgico di Piombino ... Infatti Jsw aveva fin da subito messo come base di discussione per gli investimenti l’accesso a 49 milioni di ...

...della discussione pubblica la necessità die rendere funzionale la sanità territoriale e di prossimità e, più in generale, le problematiche che vivono le comunità delle aree interne,...... accordi che dovevanouna azienda strategicaPiaggio ed attirare nuove realtà produttive nel territorio generando nuova occupazione ". " L'unica soluzione nell'immediato è data dalla ...Come fa sapere Sky Sport, in queste ore è arrivato un rilancio dell’Olympique Marsiglia per Pol Lirola, rientrato alla Fiorentina proprio dopo il prestito ai francesi. Sul piatto ci sono 12 milioni ...Sembra quindi confermata la volontà di rilanciare il sito siderurgico di Piombino ... Infatti Jsw aveva fin da subito messo come base di discussione per gli investimenti l’accesso a 49 milioni di ...