«Come godo»: il libro che demolisce tutti i cliché della vita sessuale (e relazionale) femminile (Di sabato 17 luglio 2021) La difficoltà per noi donne nel masturbarci o nel parlarne apertamente? Il fatto di sentirci “in dovere” di depilarci? Il vergognarci nell’utilizzare un sex toy per il nostro piacere personale? Non è tutta colpa, ma in gran parte sì, degli stereotipi costruiti ad arte nei secoli, spesso frutto di una tradizione maschilista che è diventata la norma e che, soprattutto, ha portato le donne a sentirsi sbagliate, ad abdicare ai propri desideri, agli impulsi naturali e gioiosi del corpo. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) La difficoltà per noi donne nel masturbarci o nel parlarne apertamente? Il fatto di sentirci “in dovere” di depilarci? Il vergognarci nell’utilizzare un sex toy per il nostro piacere personale? Non è tutta colpa, ma in gran parte sì, degli stereotipi costruiti ad arte nei secoli, spesso frutto di una tradizione maschilista che è diventata la norma e che, soprattutto, ha portato le donne a sentirsi sbagliate, ad abdicare ai propri desideri, agli impulsi naturali e gioiosi del corpo.

sharmanlovebot1 : CAZZO COME GODO - giovaafcim7 : @GiGiglio99 comunque ho scoperto come trovare tweet vecchissimi godo - Butterf69015258 : Questo è il karma ?????? Godo come un RICCIO tibetano ???? #Zengavo - isasolsan : COME GODO RAGGAZZI!?????????? #Campioni #SognoAzzuro #ItaliaCampionedEuropa - thvrosie : @G0LDR4SH godo se lo buttano a te come hanno fatto a me e miriam ieri su roblox -