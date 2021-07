Cogoleto piange Dario Lizzi | la famiglia dona gli organi

(Di sabato 17 luglio 2021)in lutto per la scomparsa di, giovane di 26 anni morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ad Arenzano lo scorso 7 luglio, notte in cui tutto il Paese festeggiava la ...

Paolo Bruzzone, sindaco diha espresso il proprio cordoglio: 'Dario aveva solo 26 anni. Nella tragedia, lui e la sua famiglia, diventano un esempio splendido di amore per il prossimo e un ......2019 Author Redazione 'Non ci sono parole per descrivere l'enorme dispiacere' L'Imperiala ... era andato a prendere la compagna in uscita dal turno pomeridiano in una casa di riposo di, ...A nome di tutta l’Amministrazione esprimo le più sentite condoglianze e li ringrazio per il gesto di immenso valore civico». Purtroppo non ce l’ha fatta Dario, il giovane di 26 anni di Cogoleto che er ...