Claudia Ruggeri incanta Venezia | eleganza e sensualità tra i canali

(Di sabato 17 luglio 2021) Una Missdiversa dal solito mentre si gode le bellezze della meravigliosa. I fan però hanno occhi solo per lei. Regina indiscussa del web, Missirrompe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Miss,strappa likes a valanga dopo l'ultima passerella su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tra le divinità femminili del momento c'è anche lei, la Miss di Avanti Un Altro, ...... con la regia di Marcello Sambati, dedicata ai versi dei poeti pugliesi Vittorio Bodini, Rina Durante,, Salvatore Toma, Wilma Vedruccio; in scena Veronica Mele, Lorenzo Paladini, ...Una Miss Claudia Ruggeri diversa dal solito mentre si gode le bellezze della meravigliosa Venezia. I fan però hanno occhi solo per lei. Regina indiscussa del web, Miss Claudia irrompe sugli schermi ...Claudia Ruggeri ammalia il web con il suo sguardo travolgente e accattivante, il look tutto di jeans mette in evidenza il suo corpo da favola, che schianto!