Cielo sereno o poco nuvoloso per il weekend (Di sabato 17 luglio 2021) Che tempo ci aspetta per il weekend? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a ieri che si sposta verso il centro-sud del Paese. Nel fine settimana assisteremo perciò ad un deciso miglioramento del tempo, con temperature in decisa risalita e tempo stabile almeno fino a martedì, ed in ogni caso per gran parte della prossima settimana. Sabato 17 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con Cielo sereno o poco ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) Che tempo ci aspetta per il? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a ieri che si sposta verso il centro-sud del Paese. Nel fine settimana assisteremo perciò ad un deciso miglioramento del tempo, con temperature in decisa risalita e tempo stabile almeno fino a martedì, ed in ogni caso per gran parte della prossima settimana. Sabato 17 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo, con...

