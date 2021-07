Ciclismo, Giro di Sardegna 2021, Ulissi fa bis e vince in volata a Cagliari (Di sabato 17 luglio 2021) Diego Ulissi fa il bis al Giro di Sardegna 2021. Dopo aver vinto la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana sulle strade della Sardegna, il corridore toscano si è imposto in volata anche nella frazione con partenza e arrivo a Cagliari. Il portacolori della UAE Team Emirates ha avuto la meglio nello sprint finale su un gruppo di 22 corridori, precedendo il compagno di squadra, il bielorusso Alexander Riabushenko, e il belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation), già terzo nella seconda tappa ad Oristano. Ulissi, grazie a questo successo, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Diegofa il bis aldi. Dopo aver vinto la prima tappa della Settimana Ciclistica Italiana sulle strade della, il corridore toscano si è imposto inanche nella frazione con partenza e arrivo a. Il portacolori della UAE Team Emirates ha avuto la meglio nello sprint finale su un gruppo di 22 corridori, precedendo il compagno di squadra, il bielorusso Alexander Riabushenko, e il belga Sep Vanmarke (Israel Start Up Nation), già terzo nella seconda tappa ad Oristano., grazie a questo successo, ...

