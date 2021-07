Cercando l'estate sulle orme di Pasolini, la prima tappa è Salerno (Di sabato 17 luglio 2021) Il poeta di Casarsa nel 1959 raccontò la città campana promettendo che ci sarebbe tornato. Ecco il racconto di come è cambiato oggi quel paesaggio visto dal mare. La spiaggia dagli anni di Eduardo all'era dei social. Nella prima fermata di un tour in quattro puntate che toccherà... Leggi su repubblica (Di sabato 17 luglio 2021) Il poeta di Casarsa nel 1959 raccontò la città campana promettendo che ci sarebbe tornato. Ecco il racconto di come è cambiato oggi quel paesaggio visto dal mare. La spiaggia dagli anni di Eduardo all'era dei social. Nellafermata di un tour in quattro puntate che toccherà...

Advertising

giusmo1 : Cercando l’estate sulle orme di #Pasolini - CanAltamontagna : Quest’estate sta cercando di fare schifo in tutti i modi. - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Agente Immobiliare con Esperienza: House Dream cambia il modo di considerare il settore immobiliare.… - sseongwxa : @makeitfirejjk in generale jeans ma adesso che è estate sto cercando di variare un po' - RPiconcelli : RT @Gi71376847: Allora: i giornali non sanno più come fare per attirare l’attenzione di quei pochi che leggono. Il Fq sta indagando sulla s… -