(Di sabato 17 luglio 2021) Non comincia benissimo l’avventura delunito in vista delle amministrative 2021:non si presenta all’evento di apertura della campagna elettorale di Luca Bernardo, pediatra milanesecontro Beppe Sala. Sul palco per Fratelli d’Italia ci va Daniela Santanchè che non lesina attacchi interni alla coalizione durante il suo discorso di sostegno al. “La coalizione diper noi è importante – commenta la Senatrice tricolore – ma ogni tanto vedo che non è importante per tutti”. Tiene ancora banco la vicenda legata ...

berlusconi : Milano sara' la vetrina del centrodestra che si candida a guidare il Paese quando la parola tornera' ai cittadini,… - SardoneSilvia : ???? L’#Austria, guidata dal centrodestra, è il primo paese europeo ad aver bandito la Fratellanza Musulmana, radicat… - Emanuele_G90 : Centrodestra, dopo le nomine Rai Giorgia Meloni diserta la presentazione del candidato sindaco di Milano… - lifestyleblogit : Centrodestra, alta tensione dopo strappo Rai - - sologiuma : RT @Patty66509580: Centrodestra ai ferri corti: dopo l’esclusione dal Cda Rai, Giorgia Meloni diserta la presentazione del candidato sindac… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra dopo

E' ufficiale: Renzo Bassetto è il candidato sindaco die Idee x fare. In una serata in villa Manzoli, venerdì 16 luglio, la coalizione ha ...la candidatura di Antonio Cipriano per il ...Da il Messaggero berlusconi salvini meloni Tensione alle stelle nel. Il caso del cda della Rai brucia, segnando l'ennesimo strappo tra alleati. A Milano, Ignazio La Russa, ha perso le staffe con la collega di Fi, Licia Ronzulli, strappandole di mano un ...(Continua a leggere dopo la foto) E questo nonostante i sondaggi ... vede leggermente in testa il candidato del centrodestra (che in quella data non era stato ancora ufficializzato), col 45 ...L'ira di Meloni: rischia Occhiuto in Calabria, Berlusconi interviene durante la presentazione "Nel centrodestra sensibilità diverse" ...