Centrodestra | così non va Ecco a cosa può portare la tattica dei dispetti alla Meloni

"Ma che colpa abbiamo noi?" Ci vorrebbe giusto Shapiro per decifrare la tensione che si respira nel Centrodestra, icasticamente evidenziata dallo screzio tra Ignazio La Russa e Licia Ronzulli ieri a Milano. Già, che colpa ha Fratelli d'Italia se continua ad avanzare nei sondaggi, insidiando il primato della Lega e quindi le legittime ambizioni di leadership sulla coalizione del suo Capitano? Nessuna, evidentemente. Se poi a non piacere è il ruolo di opposizione di FdI rispetto al governo Draghi, beh allora bisognava dirlo in quel momento. Presentare il conto ora per allora non ha senso. Non lo ha avuto sulla ostinata difesa della prima poltrona del Copasir, non lo ha ora ...

