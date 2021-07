Cecilia Rodriguez | la prima foto con Luna Marì è dolcissima | “Come tua mamma”

(Di sabato 17 luglio 2021)zia bis: sui social è comparso il primo scatto in compagnia della sua nipotina. Laè di una dolcezza infinita.ha portato nuova… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: weekend con la piccola Luna Marì - #Ignazio #Moser #Cecilia #Rodriguez:… - GossipItalia3 : Cecilia Rodriguez incontra Luna Mari: le prime immagini con la nipotina, figlia di Belen e Antonino Spinalbese… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez incontra Luna Mari: le prime immagini con la nipotina figlia di Belen e Antonino Spinalbese -… - andreastoolbox : Cecilia Rodriguez coccola la nipote Luna Marì, il video del primo incontro con la figlia di Belen… - andreastoolbox : Cecilia Rodriguez coccola la nipote Luna Marì, il video del primo incontro con la figlia di Belen -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

e Ignazio Moser zii felici. Dopo aver festeggiato il compleanno dello sportivo, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa ...ha finalmente incontrato Luna Mari , seconda nipotina dopo Santiago. La piccola, figlia di Belen e Antonino Spinalbese , è venuta alla luce pochi giorni fa a Padova e al suo arrivo ...Cecilia Rodriguez zia bis: sui social è comparso il primo scatto in compagnia della sua nipotina Luna Marì. La foto è di una dolcezza infinita. Luna Marì ha portato nuova gioia nella famiglia ...Cecilia Rodriguez 'snobba' Ignazio Moser, che ironizza: "Breve storia triste" Quasi una settimana fa Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda ...