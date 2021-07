Caterina Greco | l’impiegata con il sogno di fare musica

Leggi su ck12

(Di sabato 17 luglio 2021) Scopriamo chi è, una delle cantanti di The Voice Senior: nonostante il lavoro in banca, la sua più grande passione è sempre stata la. (screenshot video)Tra le concorrenti delle Blind Auditions della prima edizione di The Voice Senior c’è anche, la 63enne di Trapani che con la sua esibizione ha stregato tutto il pubblico in studio. Sul palco, davanti ai coach seduti di spalle, ha presentato il brano di Carmen Consoli intitolato “A finestra”. Una scelta azzeccata, dal momento che le ha permesso di accedere al turno successivo e di mostrare le sue grandi doti canore. ...