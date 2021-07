Caso Trentini | le motivazioni dell’assoluzione di Cappato e Welby | “Il suicidio assistito è lecito Esiste il diritto a una vita dignitosa”

(Di sabato 17 luglio 2021) “Il lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico risalente in cui lo scopo unico era tutelare ad ogni costo laintesa come bene sociale, va coniugato colad unae colal rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito certamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo di dolore acutissimo e senza fine”. Sono le parole messe nero su bianco dalla Corte di Appello di Genova, che in questo modo conferma su tutta la linea la tesi difensiva di Marco ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Trentini

... del concetto di dignità di Davide, della sua scelta. Tutti diritti costituzionalmente ... con la sentenza storica suldi Dj Fabo , ha ritenuto che non è perseguibile "chi agevola l'...... incontrovertibilmente incentrata sulla scelta di libertà del malato', ha dichiarato Filomena Gallo, codifensore nel processo a Mina Welby e Marco Cappato sulDavidee Segretario dell'...