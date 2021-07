Caso Serinper, insulti e minacce al prefetto ficcanaso (Di sabato 17 luglio 2021) È un fiume in piena Enrico Benassi, ex vice presidente di Serinper, in attesa di sapere se il giudice lo rinvierà a giudizio, nell’inchiesta per corruzione, traffico di influenze e maltrattamenti che ha coinvolto la sua cooperativa di servizi di accoglienza in strutture per minori, madri e migranti. Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 17 luglio 2021) È un fiume in piena Enrico Benassi, ex vice presidente di, in attesa di sapere se il giudice lo rinvierà a giudizio, nell’inchiesta per corruzione, traffico di influenze e maltrattamenti che ha coinvolto la sua cooperativa di servizi di accoglienza in strutture per minori, madri e migranti.

Advertising

Thomasdr14 : Quelli del #DdlZan ORRORE GIÙ LE MANI DAI BAMBINI. #noddlzan #Bibbiano #serinper @pdnetwork - xblunotte : RT @Anna302478978: Massa, la denuncia di un’ex educatrice delle strutture lager della coop Serinper: «Mi sono licenziata perché mi obbligav… - xblunotte : RT @iltirreno: Caso Serinper: assunzioni di familiari, amici o conoscenti di dirigenti, funzionari pubblici o politici: nelle carte anche i… - Mibavi1 : RT @LaVeritaWeb: Indagati il capogruppo in consiglio comunale e l'assessore ai Servizi sociali (entrambi dem). Fdi porta il caso in Parlame… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: Indagati il capogruppo in consiglio comunale e l'assessore ai Servizi sociali (entrambi dem). Fdi porta il caso in Parlame… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Serinper I legami stretti tra Pd e coop degli orrori Indagati il capogruppo in consiglio comunale e l'assessore ai Servizi sociali (entrambi dem). Fdi porta il caso in Parlamento Scambi di favori per ottenere posti di lavoro nel consorzio. Nei guai pure il presidente della Provincia: ometteva i controlli.

Caso Serinper, la minoranza presenta la mozione per la commissione di indagine MASSA " Caso Serinper, la minoranza del Comune di Massa ha ufficialmente presentato la mozione per l'istituzione della commissione di indagine interna. Sulla questione nei giorni scorsi era intervenuto anche ...

Caso Serinper: viaggi, cene di lusso e cibo “vomitevole” Il Tirreno Scandalo accoglienza, partiti cinque ricorsi: «Adozioni troppo facili» Il caso Serinper, l'avvocato Mattarocci assiste una della mamme ex ospiti di una struttura al centro dell'inchiesta: «La Procura indaghi anche sul possibile mercato degli affidi» ...

La richiesta dell’opposizione "Una commissione sulla Serinper" Serinper: parte della minoranza torna a chiedere all’amministrazione di Massa una commissione consiliare d’indagine sulla vicenda, oltre a quella conoscitiva interna e tecnica voluta dalla giunta. Una ...

Indagati il capogruppo in consiglio comunale e l'assessore ai Servizi sociali (entrambi dem). Fdi porta ilin Parlamento Scambi di favori per ottenere posti di lavoro nel consorzio. Nei guai pure il presidente della Provincia: ometteva i controlli.MASSA ", la minoranza del Comune di Massa ha ufficialmente presentato la mozione per l'istituzione della commissione di indagine interna. Sulla questione nei giorni scorsi era intervenuto anche ...Il caso Serinper, l'avvocato Mattarocci assiste una della mamme ex ospiti di una struttura al centro dell'inchiesta: «La Procura indaghi anche sul possibile mercato degli affidi» ...Serinper: parte della minoranza torna a chiedere all’amministrazione di Massa una commissione consiliare d’indagine sulla vicenda, oltre a quella conoscitiva interna e tecnica voluta dalla giunta. Una ...