Caso Eni, ex pm Davigo indagato a Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) commenta L'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ex pm del pool Mani Pulite, risulta indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio. Secondo 'Il Corriere della Sera', a Davigo nell'...

