Caso Emerson Palmieri: senza l’addio di Rui o Ghoulam l’affare è infattibile (Di sabato 17 luglio 2021) Emerson Palmieri in attesa, senza l’addio di un terzino, il Napoli non potrà provare l’affondo con il Chelsea. Emerson Palmieri è il primo obiettivo del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 luglio 2021)in attesa,di un terzino, il Napoli non potrà provare l’affondo con il Chelsea.è il primo obiettivo del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Lady_Tremaine_8 : @lorepregliasco Il tizio che ha commentato dicendo che siamo POC (come gli italiani emigrati in america) ha chiuso… - xEzrael10 : Emerson Palmieri sarà il nuovo caso James Rodriguez. - Enzo_Kick : Tra le possibili alternative a #Emerson, oltre ad #Olivera, é spuntato #Dijks del #Bologna... Presumo sia uno dei… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Emerson Palmieri è la prima scelta, possibili due acquisti in caso di cessione di due azzurri https… - MondoNapoli : Kiss Kiss - Non solo Emerson, possibile doppio colpo in un caso - -