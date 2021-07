Caso Denise Pipitone | Anna Corona si sfoga | “Siamo innocenti lo sanno tutti”

(Di sabato 17 luglio 2021)torna a parlare dele si lascia andare ad un lungo sfogo, a detta suache loro non c’entrano Si continua a parlare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

... ex moglie di Piero Pulizzi , padre diPipitone . Ripercorre il periodo dal 2004 a oggi e descrive le difficoltà che ha incontrato insieme ai suoi cari per 17 anni. - - > Leggi Anche...Pipitone, ex pm Angioni/ "Voglio il processo, persone devono sapere la verità" Sul posto si ... Le forze dell'ordine, in quel, erano risalite subito al responsabile, lo zio della moglie ...Anna Corona torna a parlare del caso Denise Pipitone e si lascia andare ad un lungo sfogo, a detta sua sanno tutti che loro non c’entrano Si continua a parlare del caso di Denise Pipote, la bimba ...Durante la trasmissione "Le Storie di Quarto Grado", si torna a parlare di Denise Pipitone. Anna Corona fa una nuova dichiarazione.