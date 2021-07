Caso Amara, l’ex consigliere del Csm Davigo indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio (Di sabato 17 luglio 2021) Piercamillo Davigo, ex consigliere del Csm ed ex pm del pool Mani pulite, è indagato nell’inchiesta di Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l’inchiesta condotta dal procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, riguarda la consegna a Davigo nell’aprile 2020 di alcuni verbali secretati resi tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 dal plurindagato avvocato Piero Amara, ex legale esterno Eni. A consegnare i verbali di Amara a ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Piercamillo, exdel Csm ed ex pm del pool Mani pulite, ènell’inchiesta diperdi. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l’inchiesta condotta dal procuratore capo di, Francesco Prete, riguarda la consegna anell’aprile 2020 di alcuni verbali secretati resi tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 dal pluravvocato Piero, ex legale esterno Eni. A consegnare i verbali dia ...

